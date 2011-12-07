Казанский «Синтез» уступил на своей воде в Лиге чемпионов черногорскому «Ядрану»

Казанские ватерполисты команды «Синтез» в Лиге чемпионов продолжили серию поражений, на своей воде уступив черногорскому «Ядрану» — 11:15 (5:7, 2:3, 3:0, 1:5). После третьей четверти на табло в казанском бассейне «Оргсинтез» счет был 10:10, но в заключительной четверти преимущество гостей было подавляющим — 5:1. Таким образом казаны остались на восьмом, последнем месте в группе после восьми матчей, одержав лишь одну победу. Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что УНИКС обыграл «Ритас» в матче топ-16 Еврокубка.