Сборная России в стартовом матче «Шведских игр» всухую уступила Финляндии

Россия начала «Шведские игры» вынесенным матчем в Хельсинки против сборной Финляндии, то есть практически против финнов мы играли в гостях. Место в воротах было доверено Тимуру Билялову из «Ак Барса», но после пропущенных за семь минут трех шайб его вынужден был заменить Самонов – 0:3 после первого периода. Во втором периоде молодые россияне пришли в себя , но два удаления подряд скомкали нам игру в атаке – во втором периоде счет остался прежним. И третий период прошел в том же ключе: наша парни охотно ввязывались в силовую борьбу, но при этом часто удалялись. Так что матч завершился победой финнов, добытой еще в первом периоде – 3:0.