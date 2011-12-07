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«Нефтехимик» завершил второй сбор в Турции

Клуб напоследок провел контрольный матч.
Нижнекамский «Нефтехимик» продолжает подготовку к возобновлению чемпионата ПФЛ. В последнем контрольном матче второго сбора в Турции был обыгран солигорский «Шахтер» со счетом 4:2. Голы на счету Шадрина, Хубаева, Гилязетдинова и Уридия. «Нефтехимик» возвращается в Нижнекамск, а спустя несколько дней вновь вылетает в Турцию для проведения третьего сбора.
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