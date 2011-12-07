«Нефтехимик» завершил второй сбор в Турции

Нижнекамский «Нефтехимик» продолжает подготовку к возобновлению чемпионата ПФЛ. В последнем контрольном матче второго сбора в Турции был обыгран солигорский «Шахтер» со счетом 4:2. Голы на счету Шадрина, Хубаева, Гилязетдинова и Уридия. «Нефтехимик» возвращается в Нижнекамск, а спустя несколько дней вновь вылетает в Турцию для проведения третьего сбора.