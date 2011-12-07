Ярославский огород и мощное дерби: как прошел четвертьфинал Кубка страны

«Ахмат» 1:2 «Зенит»

Действующий чемпион приехал в Грозный слегка экспериментальным составом: Сергей Семак дал передышку Сердару Азмуну и Себастьяну Дриусси, отрядив в нападение Малкома и Александра Ерохина (номинальный полузащитник). В запасе и вовсе оказался лишь один нападающий — Даниил Шамкин.

Первый тайм в целом остался за гостями — несколько интересных моментов создали Ерохин, Оздоев и Сутормин, но вратарь «Ахмата» был непробиваем. На излете часа игрового времени Оздоев завалил в штрафной Бернарда Беришу — арбитр невозмутимо указал на «точку», а Одисе Роши вывел «Ахмат» вперед.

«Зенит» ответил на это двойной заменой — Семак снял с игры Сутормина и Ерохина, бросив в бой Жиркова с Шатовым, и выход первого придал игре динамики. Поначалу Семенов едва не срезал мяч в свои ворота после прострела Жиркова, а затем Ракицкий мог выводить «Зенит» вперед, но опять был хорош Городов. Справедливости ради скажем, что игровые качели могли склониться и на сторону «Ахмата» — на 70-й минуте все тот же Бериша включил дриблинг у ворот гостей и пальнул в дальний угол, но не точно.

Замена все же спасла «Зенит» и позволила перевести игру в дополнительное время: Жирков ассистировал Эмилиано Ригони, который за 10 минут до конца сравнял счет. А начало первого экстра-тайма осталось за «Ахматом» — грозненцы имели пару прекрасных моментов, чтобы выбить себе путевку в полуфинал. Но в конечном итоге игру «вытащил» Жирков. 36-летний (!) игрок примерно с радиуса штрафной выстрелил в нижний угол, и здесь Городов уже не выручил.

Запомнилась игра не только упорной борьбой, но и потасовкой на трибунах. После 80-й минуты болельщики «Ахмата» прорвали оцепление стюардов и примчались к гостевому сектору. Драки удалось избежать лишь благодаря вмешательству службы безопасности и игроков обеих команд. Как утверждают СМИ, поводом к вспышке агрессии стало поведение болельщиков «Зенита», которые оголили торс.

«Спартак» 3:2 ЦСКА

Соперник «Зенита» по полуфиналу определялся в московском дерби. «Спартак» не стал затягивать, и уже на 4-й минуте Бакаев совершил одиночный прорыв, обыграл Ахметова и пробил в дальний нижний угол — Акинфеев ничего не смог поделать. «Спартак» окрылился, и десять минут спустя Эсекьель Понсе выгрыз в штрафной «армейцев» мяч у трех соперников и пробил в противоход Акинфееву — 2:0.

Однако ЦСКА с таким раскладом мириться не стал и подловил соперника на ошибке почти сразу: Чалов не смог зацепиться за подачу с левого угла штрафной, но мяч удачно отскочил на Игоря Дивеева, стоявшего перед вратарской. Несмотря на опеку двух защитников, которые, похоже, не ожидали такого рикошета, Игорь невозмутимо размочил счет.

Остаток первого тайма команды провели в режиме обоюдоострых атак: предпочтительнее смотрелся «Спартак», но Акинфеев и безалаберность не позволили увеличить преимущество. И ЦСКА за это наказал. Уже в компенсированное время Жиго допустил ошибку, выбив мяч в пустую зону, куда молниеносно влетел Ильзат Ахметов и расстрелял вратаря «Спартака» — 2:2!

Во втором тайме команды так и не смогли друг другу забить, а на последней минуте «Спартак» едва не получил право на пробитие пенальти. Дивеев сыграл рукой в штрафной, но арбитр счел, что эпизод был в рамках правил. Игра перешла в дополнительное время, где стало жарко. Поначалу «армеец» Карпов влепил Понсе локтем в лицо, и скамейка «Спартака» справедливо требовала прямую красную карточку, но арбитр ограничился желтой. Пятью минутами позже уже Понсе оприходовал Карпова локтем, но удар, кажется, не пришелся в лицо. Судья же счел этот эпизод достаточным для выдачи «горчичника», который оказался у Понсе вторым — удаление.

«Спартак» не стушевался, и почти сразу Джордан Ларссон вышел на рандеву с Акинфеевым, пробив вратаря — 3:2. В самом конце встречи хозяева могли забивать четвертый, но вратарь выручил. Уже после финального свистка некрасивый эпизод произошел между тренерами. Тедеско побежал в Виктору Гончаренко и предложил пожать руку, но тренер «армейцев» его оттолкнул и ушел в подтрибунное помещение. Это далеко не первая эмоциональная выходка Ганчаренко: например, в ноябре прошлого года специалист, используя ненормативную лексику, раскритиковал работу арбитра в Сочи. Кажется, после потери очков в последнем туре с «Уралом», у тренера потихоньку сдают нервы.

Таким образом, в полуфинале Кубка нас ждет другой суперматч: «Спартак» сразится с «Зенитом».

«Шинник» — «Урал»

В среду в Ярославле должен был пройти еще один четвертьфинальный матч. Но стартовый свисток так и не прозвучал по прозаичной причине: поле, судя по фотографиям, представляет собой огород. В районе штрафной площади трава так и не успела взойти, а локально газон в ямах, как будто его взрывали кроты. Парадоксально, но накануне делегат и судьи поляну приняли, оценив на три с минусом.

Для Ярославля беды с полем — это классика. Чего только стоит игра Кубка Интертото в 1998-м, когда «Шинник» встречался с «Валенсией». Мощный ливень быстро превратил газон в болотистую массу, а углы поляны и вовсе затопило. Футболистам приходилось подавать угловой, находясь в воде по щиколотку.

В нынешней ситуации скорее удивляет то, что ради несостоявшегося матча в Ярославль прилетел «Урал». Едва ли поле оказалось взрытым за сутки до игры, а вот цикл подготовки команды РПЛ на неделю сбили. Через девять дней «Шинник» должен провести домашнюю игру ФНЛ против «Ротора», и уже известно, что лига запретила проводить эту встречу в Ярославле. Срок, на который перенесли четвертьфинальную игру Кубка и вовсе остается неизвестным.

Добавим, что после подписания номера в печать состоялась последняя встреча ¼ финала Кубка России между «Химками» и московским «Торпедо».

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