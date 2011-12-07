Минское «Динамо» имеет долги по зарплатам перед хоккеистами за прошлый сезон. Об этом заявил генеральный директор минчан Дмитрий Басков — его слова приводит официальный сайт клуба.

Генеральный спонсор прекратил финансирование «Динамо» в январе, в связи с чем у клуба возникли долги по зарплате перед хоккеистами. Также клуб вынужден отпускать своих лидеров — на неделе минчан покинул Андрей Костицын.

«Я предпринимаю все возможные действия, нахожусь в поиске источников финансирования. Уверен, выход будет найден», — заявил Дмитрий Басков.

В минувшем сезоне минское «Динамо» финишировало на последнем месте по итогам «регулярки» и с антирекордом КХЛ по количеству пропущенных шайб. Последний раз «зубры» выходили в плей-офф Кубка Гагарина в сезоне 2016/17.