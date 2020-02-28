Минское «Динамо» закончило сезон в КХЛ с антирекордом

«Динамо» из Минска по итогам регулярного чемпионата КХЛ установило антирекорд лиги. Одержав победу над московским «Динамо» в последней игре «регулярки» (4:3), минчане по итогам сезона пропустили 232 шайбы. Ранее антирекорд принадлежал «Витязю», который в сезоне 2008/09 пропустил 225 шайб.

«Ак Барс» же стал самой результативной командой «Востока» в минувшей «регулярке». Казанцы 178 раз огорчали соперников. Ближайший преследователь — «Автомобилист» — забил на 10 голов меньше.

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