Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

ЦСКА повёл в финальной серии с УНИКСом

Второй матч состоится завтра, 7 июня.

Казанский УНИКС на своём паркете устипил московскому ЦСКА в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ — 77:85.

Самые результативные: Уайт (15), Браун (15+5 подборов), Холланд (15), Смит (10) — Клайберн (19), Ухов (17), Шенгелия (14), Лундберг (16), Хэккетт (11).

Напомним, что финальная серия продлится до трёх побед. Следующий матч состоится в Казани, 7 июня, затем серия переедет в Москву.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что эксперты не верят в победу УНИКСа. Средний коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.20, на УНИКС — 4.50. Известный эксперт и спортивный комментатор Владимир Гомельский также отдал предпочтение москвичам: «То, что армейцы будут в лучшем игровом тонусе, чем УНИКС, совершенно точно. Мой прогноз — 3:1 в пользу ЦСКА», — написал телекомментатор на своем личном сайте.

КВ
Лента новостей