ЦСКА повёл в финальной серии с УНИКСом

Казанский УНИКС на своём паркете устипил московскому ЦСКА в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ — 77:85.

Самые результативные: Уайт (15), Браун (15+5 подборов), Холланд (15), Смит (10) — Клайберн (19), Ухов (17), Шенгелия (14), Лундберг (16), Хэккетт (11).

Напомним, что финальная серия продлится до трёх побед. Следующий матч состоится в Казани, 7 июня, затем серия переедет в Москву.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что эксперты не верят в победу УНИКСа. Средний коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.20, на УНИКС — 4.50. Известный эксперт и спортивный комментатор Владимир Гомельский также отдал предпочтение москвичам: «То, что армейцы будут в лучшем игровом тонусе, чем УНИКС, совершенно точно. Мой прогноз — 3:1 в пользу ЦСКА», — написал телекомментатор на своем личном сайте.