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Казанский «Синтез» в Волгограде уступил местному «Спартаку» в чемпионате России

Казанский «Синтез» в Волгограде уступил местному «Спартаку» в чемпионате России
Ватерполисты казанского «Синтеза» в очередном матче чемпионате России по водному поло уступили местному «Спартаку» – 5:8. 6 октября состоится повторный поединок между этими командами.
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