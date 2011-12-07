УНИКС презентовал новый состав и форму

После торжественного приветствия болельщиков от президента клуба Евгения Богачева прошли конкурсы по трехочковым броскам и броскам сверху. Также был представлен комплект формы в стиле «милитари», в котором команда будет выступать в Кубке Европы.Первый матч чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС проведет в «Баскет-Холле» 7 октября (18.00) против саратовского «Автодора».