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УНИКС презентовал новый состав и форму

БК УНИКС провел традиционную презентацию нового состава перед началом сезона в Единой Лиге ВТБ.
После торжественного приветствия болельщиков от президента клуба Евгения Богачева прошли конкурсы по трехочковым броскам и броскам сверху. Также был представлен комплект формы в стиле «милитари», в котором команда будет выступать в Кубке Европы.Первый матч чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС проведет в «Баскет-Холле» 7 октября (18.00) против саратовского «Автодора».
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