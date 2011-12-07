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Владислав Подъяпольский и Роман Абросимов вызваны в олимпийскую сборную России

Владислав Подъяпольский и Роман Абросимов вызваны в олимпийскую сборную России
Два игрока «Ак Барса» - голкипер Владислав Подъяпольский и защитник Роман Абросимов – вызваны в состав олимпийской сборной России для участия на турнире в Швейцарии. Турнир пройдет в Люцерне 13-14 декабря.
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