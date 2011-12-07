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СМИ: «Рубин» усилится двумя футболистами «Тамбова»

Оба игрока - самые дорогостоящие активы команды.

«Рубин» в зимнее трансферное окно подпишет двух россиян из «Тамбова»: 25-летнего защитника Алексея Грицаенко и 29-летнего нападающего Михаила Костюкова. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что казанцы договорились по основным деталям грядущей сделки.

Отметим, что оба игрока являются самыми дорогостоящими активами «Тамбова». По данным портала transfermarkt.de, Михаил Костюков оценивается в 900 тысяч евро, а Алексей Грицаенко стоит 800 тысяч евро.

Нападающий в текущем сезоне провёл за «Тамбов» 17 игр и забил гол в ворота «Уфы». Защитник появился на поле 11 раз и также отличился в матче с «Уфой».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что «Тамбов» имеет серьёзную задолженность по зарплатам.

КВ
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