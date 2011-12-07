18-я победа казанского «Зенита»

И в каждом матче соперник стремится выдать свой максимум, и победа – каждая из них – даются непросто. Вот и в Белгороде против местного «Белогорья» казанцы столкнулись с мощным сопротивлением соперника. И если первую партию казанцы выиграли относительно уверенно (25:18), то вот второй сет выиграли уже хозяева. Оторвавшись в середине партии, белгородцы так и не упустили преимущества – 25:23 и 1:1 по сетам.И теперь казанцам пришлось включать и дополнительные резервы. К счастью, мастерства и настроя у казанцев хватило – 25:19 и 25:22 и 3:1 по сетам Особенно упорным был четвертый сет – при счете 22:22 все висело на волоске при оглушительном свисте трибун, и все же наши парни сумели пересилить соперника. Теперь казанцы опережают ближайшего соперника в чемпионате на 11 очков.А следующий матч чемпионата России 10 февраля «Зенит» проведет на своей площадке против «Факела» из Нового Уренгоя, у которого с казанцами свои счеты – именно «Факел» обыграл «Зенит» на клубном чемпионате мира.