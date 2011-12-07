Казанские динамовцы на своем льду уверенно переиграли ульяновскую «Волгу»

На своем льду на стадионе «Ракета» в Дербышках казанские динамовцы принимали аутсайдера чемпионата, и сумели выиграть довольно уверенно – 6:3. Правда, при этом наши игроки несколько смазали концовку матча. Казанцы начали встречу бодро, и уже на 5-й минуте Миахил Тюко после розыгрыша углового удара открыл счет – 1:0.Однако гости также с углового меньше чем через минуту счет сравняли – 1:1. Однако затем хозяева наконец-то успокоились, и счет стал неуклонно расти в пользу казанцев. А тут еще был удален до конца матча игрок «Волги». Еще до перерыва на 36-й минуте наш ветеран Сергей Обухов вывел «Динамо» вперед – 2:1.Все тот же Обухов на 60-й минуте сделал счет, оформив дубль - 3:1, а затем Сергей сделал и хет-трик в матче – 4:1. Но и на этом Обухов в этом матче не остановился, оформив на 76-й минуте покер – 5:1. А на 82-й минуте Михаил Тюко, оформив дубль, сделал счет и 6:1.И вот в концовке «Волга» огрызнулась – Леденцов сначала забил с пенальти, а затем и со свободного удара – 6:3. Следующий матч казанцы также проведут на «Ракете» - соперником будет нижегородский «Старт».