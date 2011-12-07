Казанский боец ММА Диляра Курмангалина неудачно дебютировала на турнире Coliseum

Представительница татарстанского клуба «Дивизион» Диляра Курмангалина проиграла нокаутом в первом региональном рейтинговом бою Анастасие Богдановой (Йошкар-Ола). Курмангалина отлично отработала первый раунд, но во втором пропустила удар ногой в голову, и рефери остановил поединок, фиксируя победу в этом бою Богдановой. Первый татарстанский женский профессиональный поединок по ММА состоялся в рамках профессионального турнира бойцовской лиги Coliseum. В файт-карде насчитывалось 12 поединков. Итоги ивента: Данил Иванов («Рать») одержал победу над Дамиром Шайдуллиным («Дивизион»), Сухробали Шейхов («Альянс Файтерс») финишировал Сироджиддина Ёдгорова («Дивизион»), Данил Солдатов («Дивизион») выиграл у Шерали Хайдарова («Альянс Файтерс»), Носир Ходжиев («Дивизион») был лучшим в поединке с Шукруллом Курбановым («Легенда Жим»), Николай Тихомиров («Дивизион») заставил капитулировать Курбонали Ашурова («Альянс Файтерс»), Курбан Силймонов («Дивизион») без проблем разобрался с Аделем Каримовым («Алекс Фитнес»), Амил Насиров («Дивизион») оказался сильнее Раджаба Аллимова («Акимбо»), Андрей Васин («Дивизион») выиграл бой у Ивана Смышляева («Рать»), а Махмудбек Сапаев («Джаббар») потерпел поражение от Руслана Отажонова («Дивизион»). Также в рамках турнира прошел благотворительный поединок, сбор от которого пошел на лечение детей — братьев Дьяконовых, проживающих Елабуге. В этом поединке Евгений Морозов из «Барс Профи» выиграл техническим нокаутом у Анатолия Кузьмина из Champion school. А в бою за возможность выйти в рейдж на турнире Международной профессиональной бойцовской лиги TATFIGHT победу над Робертом Каримуллиным («Дивизион») одержал Ахмад Ятимов («Пантера»).