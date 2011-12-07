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Эрик МакКоллум признан MVP первых матчей четвертьфиналов Кубка Европы

Эрик МакКоллум признан MVP первых матчей четвертьфиналов Кубка Европы
Защитник казанского УНИКСа Эрик МакКоллум признан лучшим игроком первых четвертьфинальных матчей Кубка Европы. МакКоллум набрал в матче 32 очка, реализовав 15 штрафных и набрал 37 баллов за эффективность.
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