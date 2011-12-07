«Зенит» выиграл пятый Суперкубок России в своей истории

«Зенит» в Москве одержал победу над «Локомотивом» в матче за Суперкубок страны — 2:1. Добытая чаша стала пятой в истории клуба из Санкт-Петербурга.

«Зенит» открыл счёт на 14-й минуте матча: Дуглас Сантос с фланга подал в штрафную, где выше всех выпрыгнул Артём Дзюба и пробил мимо Гильерме. На 70-й минуте питерцы удвоили преимущество, когда Магомед Оздоев с 25 метров нанёс пушечный удар под перекладину. «Локомотив» же сумел ответить лишь одним мячом: Антон Миранчук навесил с углового в центр штрафной, а Чорлука выиграл борьбу у Ловрена и сократил отставание в счёте.

Напомним, что в минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Ранее клуб из Санкт-Петербурга выигрывал Суперкубки в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.