Впервые состоялся онлайн-матч по русским шашкам «Москва - Казань»

В соревнованиях приняли участие сильнейшие шашисты. Например, Славянов Никита — гроссмейстер России, победитель Всемирной Олимпиады интеллектуального спорта (русская версия) 2020 года, неоднократный победитель и призер первенств, мира, Европы и России, многократный чемпион Москвы. А Дмитрий Цинман — международный гроссмейстер, лауреат Всемирного шашечного Оскара 2020 г., серебряный призер Всемирной олимпиады интеллектуального спорта (бразильская версия) 2020 года, чемпион мира 2019 года в личном и командном зачете, 2-кратный Победитель Кубка мира. Также Казань представляли спортсмены и выпускники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им. Р. Нежметдинова. Каждый спортсмен из одной команды по очереди сыграл с каждым из 10 спортсменов команды соперника.

В итоге интересной, бескомпромиссной борьбы победу с общим счетом 55,5 — 44,5 одержала сборная Москвы.

Организаторы турнира — Федерации шашек Москвы и Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им. Р. Нежметдинова.