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Казанский «Синтез» сыграл вничью со «Спартаком» в повторном матче чемпионата России

Казанский «Синтез» сыграл вничью со «Спартаком» в повторном матче чемпионата России
Ватерполисты казанского «Синтеза» в повторном матче чемпионата России по водному поло в Волгограде встречались со «Спартаком» и на этот раз сыграли вничью – 5:5. Напомним, в первом матче казанцы красно-белым уступили – 5:8.
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