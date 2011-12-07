Казанский «Зенит» закончил групповой этап Кубка России победой над «Нефтяником»

Волейболисты казанского «Зенита» в заключительном матче группового этапа розыгрыша Кубка России уверенно обыграл оренбургский «Нефтяник» - 3:0. Даже играя не основным составом, казанцы уверенно провели этот матч, в итоге выиграв пять из десяти игр, и вышли в полуфинал турнира.