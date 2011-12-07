«Динамо-Ак Барс» обыграло «Протон»

В 5-м туре Суперлиги «Динамо-Ак Барс» в Саратове обыграло местный «Протон» — 3:2 (25:20, 23:25, 21:25, 25:22, 15:12). Казанские волейболистки смогли взять реванш за летнее поражение в предварительном этапе Кубка России.

Победа подняла «Динамо-Ак Барс» в тройку лидеров Суперлиги. В других матчах игрового дня краснодарское «Динамо» обыграло «Тулицу» — 3:2, «Уралочка-НМТК» была сильнее «Спарты» — 3:1, а «Ленинградка» разгромила «Липецк» — 3:0.