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УНИКС уступил лидеру Единой лиги ВТБ

При этом первая четверть осталась за казанцами со счётом 21:8.

УНИКС проиграл лидеру Единой лиги ВТБ — петербургскому «Зениту». Встреча завершилась со счётом 81:64 в пользу клуба с берегов Невы.

Тем не менее, первая четверть осталась за казанской командой — баскетболисты были сильнее со счётом 21:8. Аналогично начался второй отрезок матча, но в концовке «Зенит» всё же вышел вперёд. Третья четверть прошла под диктатом петербуржцев, а в заключительной фазе матча УНИКС был бит 9:22.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице с 7 победами в 7 матчах. УНИКС идёт на шестой строчке. 

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