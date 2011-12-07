УНИКС уступил лидеру Единой лиги ВТБ

УНИКС проиграл лидеру Единой лиги ВТБ — петербургскому «Зениту». Встреча завершилась со счётом 81:64 в пользу клуба с берегов Невы.

Тем не менее, первая четверть осталась за казанской командой — баскетболисты были сильнее со счётом 21:8. Аналогично начался второй отрезок матча, но в концовке «Зенит» всё же вышел вперёд. Третья четверть прошла под диктатом петербуржцев, а в заключительной фазе матча УНИКС был бит 9:22.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице с 7 победами в 7 матчах. УНИКС идёт на шестой строчке.