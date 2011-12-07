Россиянин Каргалицкий реализовал три буллита в матче «Шведских игр» против команды Суоми

Финны открыли счет уже на первой минуте, но вскоре Илья Михеев счет сравнял – 1:1. Затем россияне вышли вперед – 2:1 – но победу не удержали. За 9 секунд до конца третьего периода финны сравняли счет – 2:2. И все же три буллита Кагарлицкого принесли победу россиянам.