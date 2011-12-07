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Россиянин Каргалицкий реализовал три буллита в матче «Шведских игр» против команды Суоми

Сборная России по хоккею в первом матче евротура в Ярославле переиграла сборную Финляндии, упрочив свое лидерство в евротуре.
Финны открыли счет уже на первой минуте, но вскоре Илья Михеев счет сравнял – 1:1. Затем россияне вышли вперед – 2:1 – но победу не удержали. За 9 секунд до конца третьего периода финны сравняли счет – 2:2. И все же три буллита Кагарлицкого принесли победу россиянам.
КВ
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