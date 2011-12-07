«Томь» обыграла «Рубин» в контрольном матче

«Рубин» в очередном контрольном матче уступил «Томи» — 2:3. Казанцы выставили на эту встречу игроков резерва, а также тех, кто имел мало игровой практики в матчах с «Химками» и «Динамо».

В составе «Рубина» отличились Иван Игнатьев, реализовавший пенальти, и Кирилл Климов. На исходе получаса игры вратарь Никита Медведев сумел отразить удар с одиннадцатиметровой отметки.

9 февраля «Рубин» проведёт следующий контрольный матч против «Нижнего Новгорода».