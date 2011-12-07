Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Томь» обыграла «Рубин» в контрольном матче

Казанцы выставили на встречу игроков резерва.

«Рубин» в очередном контрольном матче уступил «Томи» — 2:3. Казанцы выставили на эту встречу игроков резерва, а также тех, кто имел мало игровой практики в матчах с «Химками» и «Динамо».

В составе «Рубина» отличились Иван Игнатьев, реализовавший пенальти, и Кирилл Климов. На исходе получаса игры вратарь Никита Медведев сумел отразить удар с одиннадцатиметровой отметки.

9 февраля «Рубин» проведёт следующий контрольный матч против «Нижнего Новгорода».

КВ
Лента новостей