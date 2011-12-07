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«Краснодар» в первом матче 1/8 Лиги Европы уступил «Валенсии»

«Краснодар» в первом матче 1/8 Лиги Европы уступил «Валенсии»
«Валенсия» в числе лидеров чемпионата Испании, так что еще в первом тайме Родриго оформил дубль. Однако во втором тайме Классон сумел один мяч отыграть, и это оставляет краснодарцам определенные шансы на продолжение борьбы.
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