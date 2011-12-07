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«Салават Юлаев» переиграл «Магнитку»

«Салават Юлаев» переиграл «Магнитку»
Уфимский «Салават Юлаев» выиграл серию плей-офф у магнитогорского «Металлурга» - в шестом матче серии уфимцы в овертайме одолели соперника и выиграли серию со счетом 4-2. Таким образом, уфимцы вышли в полуфинал на «Востоке».
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