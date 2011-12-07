Вратарь «Спартака» остался без обуви после поездки в поезде

26-летний вратарь московского «Спартака» лишился обуви после поездки в поезде. Об этом игрок рассказал в своем Instagram.

Футболист направлялся в Орёл, откуда он родом. Во время поездки игрок задремал на верхней полке в плацкартном вагоне, а проснувшись обнаружил, что лишился обуви. Домой ему пришлось отправиться в носках.

В текущем сезоне вратарь ни разу не появился на поле — он продолжает набирать форму после рецидива травмы ахиллова сухожилия.