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Вратарь «Спартака» остался без обуви после поездки в поезде

Футболист ехал на родину и задремал в вагоне.

26-летний вратарь московского «Спартака» лишился обуви после поездки в поезде. Об этом игрок рассказал в своем Instagram.

Футболист направлялся в Орёл, откуда он родом. Во время поездки игрок задремал на верхней полке в плацкартном вагоне, а проснувшись обнаружил, что лишился обуви. Домой ему пришлось отправиться в носках.

В текущем сезоне вратарь ни разу не появился на поле — он продолжает набирать форму после рецидива травмы ахиллова сухожилия.

КВ
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