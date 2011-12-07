РФС расторг контракт со Станиславом Черчесовым

РФС на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Специалист и его тренерский штаб прекратили исполнять свои обязанности.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — заявил глава РФС Александр Дюков.

Сейчас РФС ведёт работу по поиску нового главного тренера.

Черчесов занимал свою должность с августа 2016 года. Он провёл у руля сборной 57 матчей, одержав 24 победы. Под его руководством сборная заняла третье место в группе на Кубке Конфедераций, вышла в ¼ финала ЧМ-2018 и заняла последнее место в группе на Евро-2020.