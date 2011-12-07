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«Нефтехимик» поделил очки с «Балтикой» в Калининграде

Нижнекамцы закрыли программу 5-го тура ФНЛ матчем с балтийцами.

Сегодня в Калининграде «Балтика» и «Нефтехимик» не смогли выявить победителя в заключительном матче тура. Нулевой счет встречи сохранялся на табло вплоть до финального свистка.

Противостояние двух команд получилось богатым на борьбу и стыки. Калининградцы нанесли 5 ударов в створ ворот гостей, на что «Нефтехимик» смог ответить лишь одним аналогичным попаданием.

Ничейный результат кажется закономерным, ни одна из команд явно не превосходила другую. В концовке встречи с эмоциями не справился хавбек «Балтики» Ишхан Гелоян, который получил вторую желтую карточку и был удален с поля досрочно. 

Напомним, что подопечные Новикова одержали или потерпели и после пяти туров занимают такое-то место в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч «Нефтехимик» сыграет дома против набравшего ход и идущего в группе лидеров воронежского «Факела».

КВ
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