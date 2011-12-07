Эрвин Нгапет и Мэтью Андерсон присоединятся к «Зениту» в середине октября

Как сообщил на пресс-конференции директор ВК «Зенит-Казань» Олег Брызгалов, два легионера казанского «Зенита» - Эрвин Нгапет и Мэтью Андерсон получили краткосрочный отдых, так как принимали участие в чемпионате мира, и к тому же нужно решить еще проблемы с визами и документами.Что же касается финансирования клуба в новом сезоне, то этот вопрос был положительно решен на встрече президента клуба Рафката Кантюкова с руководителем Газпрома Алексеем Миллером.