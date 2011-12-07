«Нефтехимик» в меньшинстве проиграл «Велесу»

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В 20-м туре ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» проиграл «Велесу» — 1:3.
Матч у команды из Татарстана не задался почти сразу: на 12-й минуте за фол последней надежды был удалён вратарь Андрей Голубев — «Велес» воспользовался стандартом и Артур Галоян открыл счёт обводящим ударом. Под занавес первого тайма «Нефтехимик» получил право на пенальти — его реализовал Илья Петров.
Однако в начале второго тайма пенальти заработал «Велес». С «точки» был точен Диего Малания. Под занавес встречи Никита Кирсанов вколотил третий мяч.
Победа позволила «Велесу» обогнать «Нефтехимик» и выйти на пятое место. У нижнекамцев седьмое место и 37 очков.