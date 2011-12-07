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Нападающий «Рубина» отличился в матче группового этапа Кубка Азии

Турнир проходит в эти дни в ОАЭ.
Сборная Ирана разгромила сборную Йемена в матче 1-го тура группового этапа Кубка Азии (5:0). Один из голов в составе «Принцев Персии» забил нападающий «Рубина» Сердар Азмун. Впереди у Ирана матчи против Вьетнама и Ирака.
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