«Зенит» в Нижневартовске обыграл «Югру-Самотлор»

Хозяева поначалу свой шанс использовали – 8:6. Но мастерство казанцев позволило им быстро выйти вперед – 8:11, а затем и 9:14. «Зенит» привычно взял игру в свои руки и счет стал уже 11:17. А тут еще пришел в игру Максим Михайллов – 11:19. Так что счет 13:25 вполне реально отражал расстановку сил на площадке после первого сета.Во втором сете казанцы обнаружили свой перевес при счете 3:5, но хозяева затем сумели вырваться вперед – 13:9, а затем и 16:10. И это было еще не все – хозяева первыми набрали в сете 20 очков – 20:14. Казанцы почти догнали соперника (23:21), а затем и 24:23, но «Самотлор» все же взял партию – 25:23 – 1-1.Третий сет казанцы начали ярко – 0:4, но хозяева чуть подсократили счет – 4:7. Но затем последовал рывок «Зенита» - 5:11 и 6:14. При счете 10:17 хозяева сбились на индивидуальные действия, но боевой состав «Зенита» уже сделал необходимый задел – 11:19. Хозяева сражались отчаянно, но сет не удержали – 22:25 и 1-2. Но и в третьем сете «Самотлор» не сдавался – 3:1 в начале. Но «Зенит» выровнял положение – 6:6. Набрав 4 очка подряд, казанцы вышли вперед – 11:10. А затем «Зенит» совершил еще один рывок – 14:17. А при счете 15:19 приблизилась и решающая концовка. Этот отрыв «Зенит» уже не упустил – 21:25 и 1-3. И по-прежнему волжане пока не проиграли ни одного матча в сезоне.