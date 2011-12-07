Серия УНИКС – «Локомотив-Кубань» возвращается в Казань

Баскетболисты казанского УНИКСа в Краснодаре не сумели продолжить победную серию и уступили хоязевам во втором матче четвертьфинала Кубка Европы – 59:68. Теперь серия возвращается в Казань – 13 марта все и решится в «Баскет-Холле».