Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом» на год

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов продлил контракт с клубом ещё на год, сообщается на официальном сайте ХК «Ак Барс».

Предстоящий сезон станет для Даниса Зарипова уже 17 в составе казанцев. В общей сложности Зарипов провел за «Ак Барс» 887 матчей в чемпионатах России.

«Продление контракта с Данисом — большое событие для „Ак Барса“ и всего Татарстана. Зарипов для клуба и республики — больше, чем просто игрок», — сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Сам игрок назвал «Ак Барс» родным клубом для себя и добавил, что рад возможности продолжить карьеру.

«Благодарен руководству за оказанное доверие и сделаю всё возможное, чтобы в следующем сезоне мы пришли к своей цели. У меня есть силы и эмоции, вместе с командой я хочу ещё раз поднять над головой Кубок Гагарина. Уверен, что нашему коллективу по силам любые вершины», — сказал Данис Зарипов.

Напомним, что в новом сезоне казанский «Ак Барс» проведёт стартовую встречу дома с «Йокеритом». Матч состоится 2 сентября.