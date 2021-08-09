Правительство РФ предложило разрешить продажу пива на стадионах

В России могут разрешить продажу пива на стадионах. Об этом сообщает РБК.

Изменения должны коснутся всех видов спорта, а не только футбола. При этом запрет на продажу алкоголя сохранится во время проведения детско-юношеских соревнований.

Полученные деньги от продажи пива на стадионах должны будут пойти на развитие детско-юношеского спорта.

Как заявил РБК первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров, новый закон могут принять уже этой осенью, а вступить в силу он может со следующего года.

Напомним, что продажа пива на данный момент запрещена на спортивных стадионах.