Правительство РФ предложило разрешить продажу пива на стадионах

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В России могут разрешить продажу пива на стадионах. Об этом сообщает РБК.
Изменения должны коснутся всех видов спорта, а не только футбола. При этом запрет на продажу алкоголя сохранится во время проведения детско-юношеских соревнований.
Полученные деньги от продажи пива на стадионах должны будут пойти на развитие детско-юношеского спорта.
Как заявил РБК первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров, новый закон могут принять уже этой осенью, а вступить в силу он может со следующего года.
Напомним, что продажа пива на данный момент запрещена на спортивных стадионах.