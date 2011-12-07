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Польский вратарь продемонстрировал интересную тактику при обороне

Голкипер встал в стенку при исполнении штрафного по своим воротам.

В третьем по силе дивизионе Польши 29-летний вратарь клуба «Вигры» (Сувалки) Иероним Зох продемонстрировал необычную тактику обороны при стандарте. Произошло это в гостевом матче против клуба «Блакитны-Старгард».

Вратарь встал в стенку вместе с несколькими игроками своей команды, а ещё несколько футболистов расположились на линии ворот. Тактика принесла свои плоды: прямой удар со штрафного головой отразил один из игроков «Вигры». Впрочем, в конечном итоге его команда проиграла со счётом 0:1.

После двух туров команды соседствуют в турнирной таблице, набрав по три очка.

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