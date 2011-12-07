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Большинство клубов РПЛ хотят сменить «Матч ТВ» на другого вещателя

На данный момент медиахолдинг предлагает 4,5 млрд рублей за право показа всех матчей Российской Премьер-лиги.

Большая часть клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) выступают за смену вещателя. Улучшенное предложение «Матч ТВ» в 4,5 млрд рублей не выглядит привлекательным для ряда российских команд. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на внутренние источники.

Казанский «Рубин» находится в пуле клубов, которые находят необходимым провести тендер на покупку телеправ и рассмотрение всех возможных предложений от различных компаний.

По неофициальной информации руководство РПЛ в ближайшее время сделает заявление по поводу обсуждаемого вопроса.

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