На Спецолимпиаду в Казани в этом году не смогли бы приехать 60 атлетов

В случае проведения зимней Спецолимпиады в 2022 году на нее бы не приехали 60 российских спортсменов.Об этом журналистам на форуме «Россия — спортивная держава» рассказала президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

«Соревнования прошли бы с большими ограничениями, все приезжающие должны были быть вакцинированы. <…> Таким образом, 60 атлетов бы не приехали», — сказала Слуцкер.

Это российские спортсмены младше 18 лет, которые еще не могут вакцинироваться. Поскольку в РФ привиться от коронавируса можно только после достижения совершеннолетия. Сейчас в играх могут принимать участие спортсмены старше 15, отметила Слуцкер.

По ее словам, перенос соревнований на следующий год стал плюсом для организаторов. Благодаря этому в Казани получится организовать Спецолимпиаду так, как и планировалось, — без ограничений.

«Сейчас из-за развития «дельта»-штамма коронавируса растет количество заболевших в других странах. Во время Специальной олимпиады был бы ряд мероприятий. <…> Но они стали "отваливаться" из-за ковида», — отметила спикер.

Напомним, Специальную зимнюю Олимпиаду, которая должна была пройти в Казани следующем году, перенесли на январь 2023-го.

Ранее четырехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Ашапатов поделился мнением, что перенос соревнований на год не помешает спортсменам показать достойные результаты.