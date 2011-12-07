Сборная России стала победителем этапа Евротура

Сборная России обыграла Чехию и выиграла Кубок Карьяла. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу россиян.

В первом периоде Родион Амиров реализовал большинство, установив при этом новый рекорд для национальной сборной: он отличился в трёх первых матчах за команду в ходе этапов Евротура. После первого перерыва Амиров ассистировал Егору Чинахову, а третью шайбу в ворота Чехии отгрузил Егор Афанасьев.

Последний раз российские хоккеисты выигрывали Кубок Карьяла в 2018 году.