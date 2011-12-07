Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Сборная России стала победителем этапа Евротура

Команда молодых звёзд разобралась с чехами.

Сборная России обыграла Чехию и выиграла Кубок Карьяла. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу россиян.

В первом периоде Родион Амиров реализовал большинство, установив при этом новый рекорд для национальной сборной: он отличился в трёх первых матчах за команду в ходе этапов Евротура. После первого перерыва Амиров ассистировал Егору Чинахову, а третью шайбу в ворота Чехии отгрузил Егор Афанасьев.

Последний раз российские хоккеисты выигрывали Кубок Карьяла в 2018 году.

КВ
Лента новостей