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Динамовки Казани остались без трофея

Волейболистки казанского «Динамо» в пятом туре чемпионата российской Суперлиги встречались с московскими одноклубницами.
Этот матч одновременно был и битвой за Суперкубок, который в женском чемпионате разыгрывается уже второй год подряд. Увы, в четырех сетах наши  девчата уступили 1:3 (16:25, 25:22, 17:25, 22:25). В концовке четвертой партии наши девчата вели – 21:20, но несколько нелепых ошибок подряд не позволили продолжить матч.
КВ
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