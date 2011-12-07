Динамовки Казани остались без трофея

Этот матч одновременно был и битвой за Суперкубок, который в женском чемпионате разыгрывается уже второй год подряд. Увы, в четырех сетах наши девчата уступили 1:3 (16:25, 25:22, 17:25, 22:25). В концовке четвертой партии наши девчата вели – 21:20, но несколько нелепых ошибок подряд не позволили продолжить матч.