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Казанский «Зенит» разгромил в Новосибирске «Локомотив»

Казанский «Зенит» разгромил в Новосибирске «Локомотив»
Волейболисты казанского «Зенита» в очередном матче чемпионата России в Новосибирске оказались значительно сильнее местного «Локомотива» -3:0 (25:18, 25:22, 27:25). Казанцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.
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