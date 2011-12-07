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Давиташвили продолжит карьеру в казанском «Рубине»

Атакующий полузащитник молодежной сборной Грузии и тбилисского «Локомотива» 17-летний Зураб Давиташвили подписал контракт с казанским «Рубином».
Контракт футболиста с грузинским клубом был рассчитан до января 2019 года, так что игрок достался бесплатно. Об этом сообщает официальный сайт тбилисского клуба и благодарит игрока за работу. В прошлом сезоне в чемпионате Грузии Давиташвили провел 19 матчей и забил три гола.
КВ
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