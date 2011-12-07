Давиташвили продолжит карьеру в казанском «Рубине»

Контракт футболиста с грузинским клубом был рассчитан до января 2019 года, так что игрок достался бесплатно. Об этом сообщает официальный сайт тбилисского клуба и благодарит игрока за работу. В прошлом сезоне в чемпионате Грузии Давиташвили провел 19 матчей и забил три гола.