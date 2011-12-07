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Команда Ильяса Хандаева потерпела третье поражение подряд

Следующий матч команда Хандаева проведет дома 13 февраля против ульяновской «Волги».
После двух поражений подряд в Красноярске и Первоуральске в чемпионате России по хоккею с мячом динамовцы Казани были настроены по-боевому. Но уже на 6-й минуте Дергаев у хозяев открыл счет, а на 25-й минуте Попеляев и вовсе сделал счет 2:0 в пользу архангелогородцев. Казанцы рук не опустили, и сначала на 33-й минуте Корев сократил отставание, а на 39-й минуте Игорь Ларионов и вовсе счет сравнял — 2:2. Но до перерыва удержать ничейный счет динамовцам не удалось — Дергаев на 43-й минуте с пенальти вновь вывел «Водник» вперед — 3:2. На 55-й минуте Олег Рязанов после розыгрыша углового счет сравнял — 3:3. Но затем казанцы трижды удалились, и Дергаев, выйдя один на один с Яшиным, в третий раз вывел «Водник» вперед — 4:3 на 69-й минуте. А на 73-й минуте Дергаев оформил покер в матче, дойдя до отметки в 400 голов в чемпионатах России — 5:3. А затем он же забил и еще — 6:3 в концовке. Следующий матч команда Хандаева проведет дома 13 февраля против ульяновской «Волги». Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что казанские динамовки одержали победу в Краснодаре.
КВ
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