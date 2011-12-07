Защитник «Рубина» может выбыть на длительный срок

25-летний новичок «Рубина» Алексей Грицаенко может выбыть на длительный срок. Об этом заявил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий в интервью клубной пресс-службе.

«У него подозрение на повреждение боковой связки», — уточнил главный тренер.

Напомним, что Грицаенко получил повреждение в ходе контрольного матча против «Томи» (2:3). Защитник стал футболистом «Рубина» 1 февраля, перейдя из «Тамбова» на правах свободного агента. В этом сезоне он провёл 10 матчей в РПЛ, поразив ворота «Уфы».