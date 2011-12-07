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«КАМАЗ» сыграл вничью с латвийским клубом

Матч завершился результативно – 2:2.
ФК «КАМАЗ» в рамках тренировочных сборов провел контрольный матч с латвийской «Валмиерой». Соперник челнинцев занял последнее, 8 место, в чемпионате Высшей лиги Латвии по футболу по итогам 2018 года, но сохранил прописку в элите из-за расширения состава участников в новом сезоне. Игроки латвийского клуба открыли счет в матче, реализовав пенальти. Но до перерыва Артур Газданов забил ответный мяч. Во втором тайме «Валмиера» вновь вышла вперед, но спустя 7 минут Максим Майрович восстановил статус-кво. В концовке встречи челнинцы имели шанс забить еще, но не реализовали пенальти. Следующий матч «КАМАЗ» проведет 10 марта с «Иртышом» (Омск).
КВ
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