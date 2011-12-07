Казанское «Динамо» переиграло «Ленинградку»

В 20-м туре чемпионата России по волейболу среди женских команд казанские динамовки принимали на своей площадке «Ленинградку». И уверенно победили – 3-0. Класс наших волейболисток оказался явно выше.Следующий матч наши волейболистки проведут в Челябинске 16 февраля против «Динамо-Метар».