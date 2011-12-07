Курбан Бердыев посетовал на ошибки в обороне

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев на послематчевой пресс-конференции признал, что ЦСКА хорошо использовал ошибки казанцев в обороне. «Второй и третий мяч тому подтверждение», - подчеркнул специалист. Также наставник «Рубина» заметил, что ЦСКА имел достаточное преимущество в первом тайме и рационально использовал второй тайм. На вопрос о судействе в матче ответил, что «претензий к нему [судье] нет», передает слова Бердыева официальный сайт «Рубина».