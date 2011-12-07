«Нефтехимик» лишился шансов сыграть в стыковых матчах с клубами РПЛ несмотря на победу в 41-м туре ФНЛ над хабаровским СКА. Команда из Нижнекамска выиграла 3:2 и набрала 70 очков.

«Алания», идущая на четвёртой строчке, в минувшем туре разделила очки с «Велесом» и набрала 74 балла. Таким образом, «Нефтехимик» не сможет подняться выше пятого места. Сейчас нижнекамцев опережают «Балтика» (73 очка) и «Торпедо» (72 очка). В последнем туре «Нефтехимик» на выезде сыграет против «Чайки».