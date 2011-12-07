В РПЛ уже известен чемпион, но многое решится в последнем туре

Клуб из Санкт-Петербурга установил рекорд лиги: за четыре игры до конца сезона чемпионами в России еще не становились. Движению «Зенита» к шестому титулу не помешала даже пауза лиги из-за пандемии COVID-19: равных по силе соперников прямо сейчас в стране нет. Единственный преследователь петербуржцев «Локомотив» серьезно забуксовал в последних матчах и убил интригу в чемпионской гонке.

Зато интрига жива вокруг борьбы за места в Лиге чемпионов — на две оставшиеся путевки помимо «паровозов» претендуют «Краснодар», ЦСКА, «Ростов». У «Краснодара» в запасе перенесенный матч с «Динамо» и в целом достаточно мягкий календарь с матчами против команд из нижней части турнирной таблицы. У «Локомотива» в концовке сезона битвы с ЦСКА и «Уфой», что в контексте трех последних ничьих подряд должно заставить тренерский штаб понервничать.

За места в Лиге Европы тоже разворачивается нешуточная битва. Полуфиналистами Кубка России стали «Спартак», «Зенит», «Урал» и «Химки». Победа любой команды, кроме, разумеется, «Зенита», дает билет в Лигу Европы, поэтому большие надежды на трофей возлагает «Спартак». Москвичи в минувшем туре РПЛ принимали «Локомотив». Перед игрой, дабы встряхнуть команду, в клубе решили уволить генерального директора Томаса Цорна. Того самого, что привез в аренду полузащитника Андре Шюррле и подписал Тила с Кралом почти за 30 млн евро. По итогу встряска пошла на пользу разве что главному тренеру Доменико Тедеско — специалист устроил по ходу матча с «Локо» яркий перформанс с атакой на резервного арбитра, последующим удалением и сломанным столом в раздевалке. Московское дерби при этом закончилось ничьей, и до пятой еврокубковой строчки «Спартаку» уже не добежать.

Но можно предположить сценарий, по которому «Зенит» выигрывает кубок, и автоматически шестая строчка в турнирной таблице становится проводником в Лигу Европы. Сейчас там расположилась «Уфа» (36 очков), а математически претендует на эту строчку добрая пятерка команд. После «Локомотива» «Уфу» как раз ждут встречи с «Динамо» и «Арсеналом». Стоит выиграть все три игры — и команда обновит личный рекорд по набранным очкам в РПЛ.

Тем временем в подвале турнирной таблицы все более безнадежным выглядит положение «Оренбурга». Мы ранее уже писали о «коронавирусных» бедах, с которыми столкнулась эта команда. В 27-м туре оренбуржцев просто уничтожил ЦСКА — 0:4, а ближайший сосед по дну ФК «Крылья Советов» набрал три очка. Отрыв Самары в четыре очка при семи поражениях «Оренбурга» подряд почти можно считать приговором на понижение в классе.

До сих пор достоверно неизвестно, сколько клубов ФНЛ готовы выйти в элиту. Гарантированно это будет «Ротор», а вот судьба второй путевки находится в подвешенном состоянии. Второй кандидат, «Химки», безуспешно ищет инвестора. Вот и получается, что прямо сейчас черной меткой становится только 16-е место в РПЛ. Вокруг 15-й строчки «вкуснейшая» борьба нас будет ждать до последнего тура — и ведь есть что-то прекрасное в сумасшедшей плотности в турнирной таблице!