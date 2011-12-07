Билеты на соревнования Игр стран СНГ в Казани поступят в продажу с 12 августа по стоимости 300 рублей. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на брифинге в Кабмине РТ.

Леонов рассказал, что билеты будут продаваться на следующих спортивных объектах: Центр гимнастики, Центр бокса и настольного тенниса, КАИ — ОЛИМП, «Мирас», «Тулпар» и дворец единоборств «Ак барс».

Казанский парк «Урам» будет открыт для свободного посещения. Напомним, первые Игры стран СНГ пройдут с 4 по 11 сентября в Казани.

Ранее сообщалось, что свое участие в Играх стран СНГ уже подтвердили 10 стран.